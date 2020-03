कोरोना को लेकर लखनऊ डीएम के फैसले पर भड़के गिरिराज सिंह, दिया बड़ा बयान

लखनऊ. कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। उनके इस फैसले पर केंद्रीय डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कोई भी जिला अधिकारी इस तरह के फैसले लेने से पहले भारत सरकार और कृषि अनुसंधान परिषद से सलाह जरूर लें। कुछ लोग कम ज्ञान के चलते दहशत पैदा कर रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अंडा, मीट या मछली से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। कोरोना का सम्बंध कहीं भी मछली अंडे और चिकन से साबित नहीं हो पाया है। अफवाहों से बचें।

Union Minister Giriraj Singh: I came to know that the Lucknow District Magistrate has banned sale of meat in the district. I request district magistrates to consult with Govt of India & Indian Council of Agricultural Research (ICAR) before issuing any advisory on #Coronavirus . https://t.co/h1aVm0M47H

केंद्रीय डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'कोरोना का संबंध कहीं भी मछली, अंडे और चिकन से साबित नहीं हो पाया है। अफवाहों से बचें। मछली, अंडा और चिकन छोड़ने से प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें और सभी भोजन अच्छी तरह पका कर खाएं।

यह भी पढ़ें : लखनऊ डीएम ने इन चीजों की बिक्री पर लगाई रोक, मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Lucknow District Magistrate Abhishek Prakash: Sale of meat, semi-cooked meat and fish has been banned in open areas in the district to ensure that #Coronavirus does not transmit through meat. Hotels and restaurants have been asked to ensure cleanliness and hygiene. pic.twitter.com/0Pox7QNYhZ