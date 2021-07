यूपी में सोमवार से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन

Universities and Colleges to open from 5th july- उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले कम हो रहे हैं। नए मामलों में कमी आने के बाद सभी जरूरी सेवाएं शुरू हो गई हैं। बाजार खुल गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने का निर्णय किया है।