लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जो उन्नाव में हुए गैंगरेप के मामले में शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुलदीप सिंह को शुक्रवार सुबह लखनऊ में उनके आवास से उठाया। उन्होंने आरोपी विधायक के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ उन्नाव बलात्कार के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इतनी धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज

योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विपक्षी दलों द्वारा जनता की चिल्लाहट और तेज आलोचना के बीच इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। धारा 363 (अपहरण), धारा 366 (महिला का अपहरण), धारा 376 (बलात्कार), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और बच्चों के संरक्षण से अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ये हैं उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़े 11 मुख्य बिन्दु



1. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव गैंगरेप मामले में समझौता करने के मूड में नहीं हैं। यह मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। मुझे विश्वास है कि सीबीआई ने विधायक को गिरफ्तार किया होगा। हमारी सरकार इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी, भले ही अभियुक्त कितना प्रभावशाली क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि पीड़िता के पिता को कथित तौर पर मारने के लिए छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। जिसका 9 अप्रैल को निधन हो गया था।

2. हाईकोर्ट ने सीबीआई को तीनों एफआईआर की जांच करने और अभियुक्तों की जमानत को रद्द करने का आदेश दिया है जो कि हिरासत में हैं। गुरुवार को अदालत ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी में देरी को जोरदार जोर दिया।

3. शुक्रवार की सुबह उसे हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने चार बार भाजपा विधायक के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए हैं - तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं सात सीबीआई अधिकारी उन्नाव गैंगरेप मामले की जांच कर रहे हैं।

4. उत्तर प्रदेश पुलिस 18 साल के एक कथित रूप से बलात्कार के मामले में स्कैनर के नीचे आ गई है। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कॉल के ब्योरे ने सुझाव दिया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में थे। सीबीआई उन्नाव गैंगरेप मामले में पुलिस अधीक्षक भी जांच कर सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिपपुर मंडल अधिकारी, जेल डॉक्टरों और अन्य अभियुक्त जिन्हें जेल भेज दिया गया है।

5. बलात्कार के उत्तरजीवी के चाचा ने बताया है कि उन्नाव बलात्कार के बलात्कार कर्ता परिवार को बलात्कार के मामले में शामिल सभी अभियुक्तों की हिरासत में रखना चाहिए। मैं सीबीआई को सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेना चाहता हूं और मामले में उनकी भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के पिछले साल से कॉल विवरण जांचना चाहता हूं।

Law agencies and government are taking necessary action. As a woman, I believe and request there should be no victim shaming: Union I&B Minister Smriti Irani to ANI #UnnaoRapeCase #KathuaCase pic.twitter.com/jyS6r03uUM — ANI (@ANI) April 13, 2018

6. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार की घटना की निंदा की। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि एनसीडब्ल्यू ने उन्नाव में बलात्कार के मामले में क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या की निंदा की है। हालांकि हम बेहद जघन्य अपराधों की निंदा करते हैं, इसलिए आयोग अपने जनादेश में इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वे उन बच्चों को शामिल करते हैं जो नाबालिग हैं।

7. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने उन्नाव बलात्कार की घटना को 'शर्मनाक' करार दिया और राज्य पुलिस के खिलाफ निष्क्रियता के आरोपों का खंडन भी किया। क्या हुआ है शर्मनाक है, लेकिन यह कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई एक समाधान प्रदान करेगी और भविष्य के लिए एक उदाहरण भी तैयार करेगी।

8. पुलिस हिरासत में बलात्कार के उत्तरजीवी के 55 वर्षीय पिता का निधन हो गया। एक उत्पीड़ित वीडियो वायरल चला गया जिसमें लड़की के पिता ने कहा कि वह निर्दयता से पीटा गया था। लखनऊ पुलिस के एसआईटी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर, योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीसी द्विवेदी, सीएमएस और डॉ प्रशांत उपाध्याय को ईएमओ को न्यायिक हिरासत से पहले और जेल से रेफरमेंट के लिए पीडिता के पिता को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में ढिलाई के लिए निलंबित कर दिया।

9. दो बार विश्व कप के विजेता क्रिकेटर गौतम गंभीर और कई ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार की घटनाओं पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। देशभर में जबरदस्त आक्रोश हुआ है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों से मशहूर हस्तियों के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं का जिक्र है। गंभीर ने ट्वीट किया है कि भारतीय चेतना को उन्नाव में बलात्कार किया गया था। अब यह हमारी बदबूदार प्रणालियों के गलियारों में हत्या कर दी गई है। श्री प्रणाली आओ, हमें बताओ अगर आपके पास गेंदें हैं अपराधियों को दंडित करने के लिए, मैं आपको चुनौती देता हूं।





Indian consciousness was raped in Unnao and then in Kathua. It’s now being murdered in corridors of our stinking systems. Come on ‘Mr System’, show us if you have the balls to punish the perpetrators, I challenge you. #KathuaMurderCase #UnnaoRapeCase — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 12, 2018

10. सानिया मिर्जा ने भी निराशा व्यक्त की है कि क्या यह वास्तव में एक ऐसा देश है जिसे आज हम दुनिया के रूप में जानना चाहते हैं? अगर हम इस 8 साल की लड़की के लिए अब हमारे लिंग, जाति, रंग या धर्म की परवाह किए बिना खड़े हो सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी खड़ा नहीं है, मानवता भी नहीं, न्याय की जरुरत है, न्यायपालिका में हमारी आस्था रखने और व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, मुझे वाकई उम्मीद है कि न्याय किया जाता है और जल्द ही, यह सानिया ने ट्वीट किया है।

Justice needs to be done ... for the sake of keeping our faith in the judiciary and the system alive .. I really hope and pray justice is done .. and soon.. #UnnaoHorror #UnnaoRapeCase — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018

11. इस मामले पर ध्यान दिया गया था कि बलात्कार के बाद उत्तरजीपी ने पिछले रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदियानाथ के घर के बाहर खुद को बुलाने की कोशिश की थी।