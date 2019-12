उन्नाव पीड़िता की बहन ने की सरकारी नौकरी की मांग, परिजनों ने कहा सीएम के आने तक नहीं होना अंतिम संस्कार

लखनऊ. उन्नाव रेप पीड़िता की मृत्यु (Unnao rape victim) पर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जनता में गुस्से का माहौल है। थोड़ी ही देर में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्नाव में माहौल गमगीन है। इस बीच पीड़िता की बहन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) उनसे मिलें और मामले में तुरंत फैसला सुनाएं। साथ ही पीड़िता की बहन ने यह भी मांग की है कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद और आवास देने की बात कही थी। लेकिन पीड़िता की बहन की मांग है कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि उसके घर का पालन पोषण अच्छे से हो सके।

