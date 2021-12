कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनें अब बहाल होने लगी हैं। हालांकि, अनारक्षित ट्रेनों को लेकर अब भी कुछ समस्या है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए पांच दिसंबर से कुछ अनारक्षित ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है।

