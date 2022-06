यूपी को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी, अयोध्या मथुरा काशी समेत दर्जनों जिलों की समीक्षा बैठक

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई है। इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, गोरखपुर एवं वाराणसी में कराये गये कार्याें की क्लोजर रिपोर्ट 25 जून तक प्रस्तुत की जाए।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन विभाग में निर्माण कार्य से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। जिस मानक का कार्य स्वीकृत हुआ है वैसा ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। अधोमानक सामग्री का उपयोग करके निर्माण कार्य किया जायेगा। तो संबंधित कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराकर करके विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही भुगतान के समय धनराशि में कटौती भी की जायेगी।

File Photo of Tourism in up