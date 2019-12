शीतलहर के चलते प्रशासन ने फिर बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां, 1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, खुशी से झूम उठे बच्चे

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते यूपी प्रशासन ने एक बार फिर से स्कूलों के छुट्टियां 27 दिसम्बर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में 28 और कुछ जिलों में 1 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों के लिए 26 और 27 दिसंबर का अवकाश घोषित किया है। जैसे ही इसकी सूचना बच्चों को मिली वह तो खुशी से झूम उठे।

Sitapur District Administration: Holidays have been declared on December 26, 27 and 28 in all the schools and colleges of the district, owing to cold weather.

अब सभी स्कूल 28 दिसंबर को ही खुलेंगे। कई जिलों में 29 को स्कूल खुलेंगे। स्कूल क्रिसमस डे के बाद खुलने वाले थे लेकिन, बुधवार को प्रशासन ने अवकाश बढ़ा दिए हैं। नर्सरी से 12वीं तक संचालित सभी परिषदीय, अनुदानित, मान्यता प्राप्त, राजकीय, कान्वेंट, मिशनरीज स्कूल 26 व 27 दिसंबर 2019 को बंद रहेंगे।

Bulandshahr District Administration: Holidays have been declared on December 26 and 27 in all the schools and colleges of the district, in view of cold wave and drop in temperature.