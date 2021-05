यूपी में इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, एडवांस फीस देना भी नहींं होगा अनिवार्य, आदेश जारी

UP all school fees not to increase this year. डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि बढ़ी हुई फीस दे दी है, तो वो आगे महीनों में एडजस्ट होगी।

लखनऊ. UP all school fees not to increase this year. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनकाल (Coronavirus in UP) में स्कूली बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। वर्तमान सत्र 2021-22 के लिए सभी बोर्ड के सभी स्कूलों को फीस (School Fees) न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल वहीं फीस लेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। कोरोना काल के दौरान कई अभिभावकों के व्यवसाय व नौकरियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे में उनपर स्कूल फीस का अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2019-20 में लागू की गई शुल्क संरचना के हिसाब से ही फीस लेंगे।

बढ़ी फीस दे दी है, तो होगी एडजस्ट-

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि यदि किसी स्कूल ने इस वर्ष फीस बढ़ाई है और अभिभावकों ने बढ़े हुए नए फी स्ट्रक्चर के हिसाब से शुल्क अदा किया है, तो बढ़ी हुई फीस को आगे महीनों में एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को एक और सहूलियत देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि अभिभावक तीन माह की एडवांस फीस देने में असमर्थ हैं, तो वह मासिक शुल्क दे सकते हैं। एडवांस फीस के लिए स्कूल उनपर दबाव नहीं बना सकता है। साथ ही अभिभावकों से परिवहन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

शिक्षकों को मिलती रहेगी सैलेरी-

उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक आर्थिक रुप से प्रभावित हुए है। विद्यालय भौतिक रूप से बन्द हैं और आनलाइन क्लासेस जारी है। इसलिए ऐसा संतुलित निर्णय लिया गया है जिससे आम जनमानस पर अतिरिक्त भार भी न पड़े। साथ ही विद्यालय में काम कर रहे शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को उनकी नियमित सैलरी भी मिल सके।

यह है मुख्य निर्णय-

- स्कूल फीस वृद्धि पर लगी रोक

- 2019-20 में लागू फीस ही ली जाएगी

- तीन महीने की एडवांस फीस देने की जरूरत नहीं

- प्रति माह दे सकते हैं फीस

- ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जाएगी