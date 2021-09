कांग्रेस ने टिकट के लिए मांगे आवेदन, भरनी होगी 11 हजार रुपये की फीस

UP Assembly election 2022 11 Thousand Rupees set for Congress Ticket- उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chuanv) होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। जरूरत अनुसार पार्टी में नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी को जारी रखा है।