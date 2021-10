इस तारीख तक हो सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव, तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन

UP Assembly Election Commission Prepration for UP Vidhansabha Chunav- उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। उधर, सभी सियासी दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। संभावना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग 15 मार्च, 2022 तक चुनाव हो सकते हैं।

लखनऊ. UP Assembly Election Commission Prepration for UP Vidhansabha Chunav. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। उधर, सभी सियासी दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। संभावना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग 15 मार्च, 2022 तक चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग में बैठकों को दौर जारी है।दिसंबर अंत तक या अगले साल जनवरी की शुरुआत में चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है और उसके बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की भी तैनाती की जाती है। अधिकांश मतदान केंद्र शिक्षण संस्थानों में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग राज्य में पहले चुनाव करा सकता है और उसके बाद राज्य में यूपी बोर्ड (UP Board) और अन्य शिक्षा बोर्डों की वार्षिक परीक्षाएं हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा विधानसभा कार्यकाल 14 मई तक है।

एक नवंबर से शुरू हो रही वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग प्रदेश अफसरों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। पिछले दो दिनों से आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में एक नवंबर से शुरू हो रही वोटर लिस्ट में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अब तक चुनाव की तैयारी के मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा आयोग ने जिलाधिकारियों से यूपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं, होली महोत्सव, फसल, कोरोना की संभावित तीसरी लहर आदि तमाम मुद्दों पर जानकारी हासिल की ताकि चुनाव पर इसका असर न हो।

जनवरी में चुनाव अधिसूचना हो सकती है जारी

जनवरी में चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 28 जनवरी 2012 को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। जबकि 2017 विस चुनाव में अधिसूचना 7 जनवरी को जारी की गई थी और 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच सात चरणों में चुनाव कराए गए थे।