यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए हो रहा था कोड वर्ड का इस्तेमाल, जानें क्या है 'कौम का कलंक'

UP ATS found code words used by people involved in Religion Conversion- शनिवार शाम राजधानी लखनऊ में पकड़े गए आरोपियों ने एटीएस की कड़ी पूछताछ में बताया कि वह साइन लैंग्वेज कोड वर्ड के जरिये बात करते थे। एटीएस ने कोड वर्ड को डिकोड किया है। शेष एक बचे कोड वर्ड डिकोड करना बाकी है।