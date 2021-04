यूपी में मई माह में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक

लखनऊ. UP Bank Holidays In May 2021: उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में बैंकों के एसोसिएशन ने बैंकों से कहा है कि वह वर्किंग आवर घटाएं। यूपी समेत कई राज्यों में बैंकों के वर्किंग आवर (Working Hour) घटा भी दिए गए हैं। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए हुए यूपी में बहुत से बैंक 50 फीसदी तक स्टाफ के साथ ही काम कर रहे हैं। वहीं ऐसी स्थिति में बैंक जाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बैंक कब खुले हैं और कब बंद हैं। यूपी में मई के महीने में बैंक कुल 10 दिन बंद रहने वाले हैं।

आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्थानीय राज्य स्तर पर ही प्रभावी होती हैं। बता दें कि सभी राज्‍यों में 5 दिन छुट्टी नहीं रहेगी क्‍योंकि कुछ त्‍योहार या उत्‍सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाए जाते हैं।

यूपी में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

1 मई- पहले दिन लेबर डे के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

2 मई- रविवार का अवकाश।

8 मई- दूसरा शनिवार।

9 मई- रविवार का अवकाश।

14 मई- भगवान श्री परशुराम की 14 मई को जयंती है, कई शहरों में कामकाज नहीं होंगे।

16 मई- रविवार का अवकाश।

22 मई- चौथा शनिवार

23 मई- रविवार का अवकाश।

26 मई- बुद्ध पूर्णिमा पर बैंकों की छुट्टी रहेगी।

30 मई- रविवार का अवकाश।

बैंक हाॅलीडे (Bank Holiday) के अलावा 8 और 22 मई को माह का दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है। इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी।