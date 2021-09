देश में सबसे ज्यादा राशन कार्ड को आधार से जोड़ने वाला प्रदेश बना यूपी

UP becomes state to link highest number of ration cards with Aadhaar- उत्तर प्रदेश के नाम अब एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। यूपी राशन कार्ड (Ration Card) को सबसे ज्यादा आधार से जोड़ने वाला राज्य बन गया है। सूबे के 99.79 फीसदी राशन कार्ड धारक आधार कार्ड से जुड़ गए हैं।