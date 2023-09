UP BEd काउंसिलिंग शेड्यूल जारी, 15 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन, तीन फेज में होगा एडमिशन

लखनऊPublished: Sep 12, 2023 08:48:39 am Submitted by: Aman Pandey

UP BEd Counseling 2023: यूपी बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की ओर से पूरी कराई जाएगी। इसके लिए शेड्यूल जारी हो गए हैं। पहले राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 23 सितंबर को जारी होगा।

UP BEd काउंसिलिंग शेड्यूल जारी हो गया है।

UP BEd Counseling 2023: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE) 2023 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। यूपी के टॉप कॉलेजों में बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार, UP BEd Counselling 2023 में रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं। इस साल यूपी बीएड कोर्स के लिए पूरी प्रक्रिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की ओर से कराई जा रही है। ऐसे में काउंसिलिंग शेड्यूल भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट- bujhansi.ac.in पर चेक कर सकते हैं।