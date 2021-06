पहली बार हुआ निर्यात, अब लंदन वाले भी चखेंगे यूपी के जामुन का स्वाद

UP berries will be exported to abroad- उत्तर प्रदेश के जामुन का स्वाद अब लंदन तक पहुंचेगा। प्रदेश के जामुन का निर्यात अब लंदन तक होगा। इससे उत्पादक और निर्यातक उचित लाभ कमा सकेंगे।