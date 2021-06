मधुमेह रोगी गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे यूपी के जामुन, यूरोपीय देशों में होगा निर्यात

UP Berries will be exported to foreign countries-कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के एजीएम डॉ. सीबी सिंह ने कहा कि यूपी के जामुन का लंदन के बाजार में स्वागत हो रहा है। हाल के दिनों में भारतीय जामिन को विदेशों में काफी सफलता मिली है। बाजार में आम के अलावा इस फल के निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं।