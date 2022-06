UP Board Result 2022: आज जारी होगा रिजल्ट, सोशल मीडिया में तारीख को लेकर शुरू हुई उथल-पुथल

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड के परिणामों को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया आज रिजल्ट जारी होने लेकर विरोधाभास चल रहा है।

लखनऊ Updated: June 17, 2022 12:23:14 pm

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद से ही करीब 47 लाख विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद थी। हालांकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से परिणामों की घोषणा में देरी नजर आई है। इस बीच, सोशल मीडिया में कई मीडिया रिपोर्टों हजाला देते हुए कहा जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। सीएम योगी की बैठक के बाद कई तरह की सूचनाएं वायरल हो रही है। बता दें कि सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के सात बैठक कर रिजल्ट जल्द जारी करने के निर्देश दिए लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई आधिकारिक घोषणा नही की।

