UP Board Result Live Updates: बस कुछ ही घंटों में जारी होगा 10वीं का परिणाम, इस तरह चेक कर सकते हैं रिजल्ट

UP Board 10th Result 2021 to be Declared soon- इस साल इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 56,03,813 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 29,94,312 कक्षा 10वीं के छात्र और 26,09,501 कक्षा 12वीं के छात्र शामिल हैं।

लखनऊ. UP Board 10th Result 2021 to be Declared soon. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) हाईस्कूल का रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बीती देर रात तारीख और समय जारी कर इसकी पुष्टि की थी। छात्र हाईस्कूल के परिणाम upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

पिछली कक्षा के मुताबिक तय हुआ परिणाम

10वीं के परीक्षार्थियों को 9वीं के 50 प्रतिशत व 10वीं की प्री-बोर्ड के 50 प्रतिशत अंक देकर उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन जारी की गई थी। इस फैसले के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन नीति के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है।

असंतुष्ट छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का ऑप्शन

अपने मार्क्स से असंतुष्ट छात्रों के लिए यूपी बोर्ड ने वैकल्पिक परीक्षा का ऑप्शन भी रखा है। जिन छात्रों के नंबर कम आए हैं वह इम्प्रूवमेंट या कम्पार्टमेंट परीक्षा के विकल्प को चुन सकते हैं। यूपी बोर्ड परिणाम 2021 की घोषणा के बाद उम्मीदवार संबंधित स्कूल के माध्यम से वैकल्पिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर इन छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इस तरह डाउनलोड करें मार्कशीट

मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर क्लिक करें। यहां 'यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं/12वीं परिणाम लिंक का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर डालें। परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

इस तरह देखें रोल नंबर

जिन छात्रों को अपना रोल नंबर नहीं पता वह नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना रोल नंबर जान सकते हैं।

- ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर अधिसूचना अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

- दी गई जानकारी भरकर सब्मिट कर दें।

- चार अंकों का स्कूल कोड दर्ज करने के लिए पूछा जाएगा। इस फिल कर दें। इसके बाद अपना नाम और जन्म तारीख डालकर रोल नंबर सर्च करें।

