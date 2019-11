UP Board Exam 2020 का शेड्यूल घोषित, देखें- 10वीं और 12वीं की परीक्षा का विषयवार पूरा टाइम टेबल

लखनऊ. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल (10th) और इंटरमीडिएट (12th) परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल (UP Board Exam 2020 Schedule ) जारी कर दिया गया है। हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी, आखिरी पेपर तीन मार्च होगा। वहीं, इंटरमीडिएट का लास्ट पेपर 06 मार्च को होगा। बोर्ड का परीक्षा का पूरा टाइम टेबल (UP Board Exam 2020 Time Table) यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (upmsp.edu.in) पर जारी कर दिया गया है, जहां पर परीक्षार्थी विषयवार बोर्ड परीक्षा का टाइम-टेबल देख सकते हैं।



यूपी बोर्ड (UP Board) की सचिव नीना श्रीवास्तव ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exam 2020) 18 फरवरी से शुरू होकर 06 मार्च तक चलेंगी। कहा कि इस बार हाईस्कूल की परीक्षा 12 दिनों में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिनों में सपन्न होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम 15 से 25 मार्च के बीच पूरा होगा। इसके बाद 20 से 25 अप्रैल के बीच यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Board Result 2020) घोषित किये जाएंगे।

यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल देखने के लिए यहां क्लिक करें-

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 शेड्यूल

इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 शेड्यूल