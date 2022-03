UP Board Exam: 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, 70 फीसदी कोर्स आधारित होगा एग्जाम, पढ़ें पूरी खबर

UP Board Exam- बोर्ड ने फैसला किया है कि इस बार 70 प्रतिशत कोर्स के आधार पर बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों ने भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की तैयारी 70 प्रतिशत कोर्स की ही कराई है।

UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का टाइमटेबल जारी हो चुका है। परीक्षाएं 24 मार्च से होंगी। छात्रों के पास कुछ ही दिनों का समय बचा है अपनी तैयारी पक्की करने के लिए। इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुई छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आवश्यक निर्णय लिया है। बोर्ड ने फैसला किया है कि इस बार 70 प्रतिशत कोर्स के आधार पर बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों ने भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की तैयारी 70 प्रतिशत कोर्स की ही कराई है। यही वजह है कि कोर्स समय से पूरा कर लिया गया। परीक्षा बदले पैटर्न के आधार पर आयोजित कराई जा सकती है।

UP Board Exam 2022 10th and 12th Exam Pattern on 70 Percent Course