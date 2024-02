UP Board Exam 2024: कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, एग्जाम से पहले जरूर पढ़ें ये गाइडलाइन

इस साल यूपी बोर्ड में इतने लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल एग्जाम में कुल 55 लाख 25 हजार 308 परीक्षार्थी बैठेंगे। इनमें से हाईस्कूल UP Board 10th Exam 2024) में 29 लाख 47 हजार 311 और इंटरमीडिएट (UP Board 12th Exam 2024) में 25 लाख 77 हजार 997 परीक्षार्थी हैं। आपको बता दें कि UP बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेंगी। इसके साथ ही, इस साल यूपी बोर्ड के एग्जाम मात्र 19 दिन में पूरे हो जाएंगे।

बिना एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री

एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि एग्जाम सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही, एग्जाम देने जाने से पहले सभी परीक्षार्थी नीचे दिए जरूरी गाइडलाइन्स जरूर पढ़ें।



1. एग्जाम के दिन सभी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है।

2. अगर किसी भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड फर्जी पाया जाता है तो उसका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा।

3. कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड की जांच का पूरा जिम्मा उत्तरदायित्व परीक्षार्थी और प्रधानाचार्य का होगा।

4. एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ आदि ले जाना सख्त मना है।

