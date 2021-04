कोरोनाः यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी रद्द? डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. कोरोना (coronavirus in up) से निपटने की सारी व्यवस्थाएं धता साबित हो रही है। अस्पतालों से लेकर श्मशान घाट व कब्रिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इसके मद्देनजर क्या चुनाव, क्या स्कूलों परीक्षाएं सभी प्रभावित हो रही हैं। आज भाजपा सांसद कौशल किशोर (kaushal kishore) ने चुनाव आयोग को यूपी पंचायत चुनाव (up panchayat chunav) की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा, तो भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी (Umesh Dwivedi) ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) को पत्र लिख कर सीबीएसई (CBSE) की तरह यूपी बोर्ड (UP board exams) की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। बुधवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द व 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है।

परीक्षाएं आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन बहुमूल्य है-

भाजपा के एमएलसी, शिक्षक उमेश द्विवेदी ने यूपी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखा व कहा कि प्रदेश में कोरोना चरम पर है। मानव-जीवन बचना-बचाना मुश्किल का प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में सीबीएसई बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द किया जाए व कोरोना का असर कम होने 12वीं की परीक्षा के लिए सेंटर पर 300 से अधिक परीक्षार्थियों को प्रवेश न दिया जाए। या फिर सेल्फ सेंटर की व्यवस्था की जाए। परीक्षाएं आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन बहुमूल्य है।

ऑनलाइन क्लासेस पर जोर-

एमएलसी उमेश द्विवेदी ने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश सरकार के नियम विरुद्ध शत-प्रतिशत शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है जबकि 50 प्रतिशत की ही अनुमति है। स्कूल भी बंद हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। एमएलसी ने यह भी कहा कि शिक्षकों को कोरोना से बचाने के लिए घर से ऑनलाइन क्लासेस देखने का आदेश पारित किया जाए।

डिप्टी सीएम ने दिया जवाब-

उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर कहा कि फिलहाल समय-समय पर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के कोरोना की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री के साथ इस पर वार्ता करने वाले थे। हमारे 17 अधिकारी संक्रमित हो गए हैं. जो सीधे बोर्ड परीक्षा से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव, निदेशक, जॉइंट निदेशक सभी कोरोना संक्रमित हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद ही हम मुख्यमंत्री से संवाद कर पाएंगे। व बोर्ड परीक्षा को लेकर तभी हम कोई निर्णायक कदम उठा सकेंगे।