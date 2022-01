UP Board Exams: कोरोना की तीसरी लहर के चलते, अब अप्रैल में हो सकती हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं

UP Board Exams: यूपी बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएँ मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली थीं लेकिन अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते परीक्षाएं टल सकती हैं। वैसे भी 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग यदि मतदान की तारीखें घोषित कर देता है तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल माह में होंगी।

UP Board Exams: यूपी बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएँ मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली थीं लेकिन अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते परीक्षाएं टल सकती हैं। वैसे भी 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग यदि मतदान की तारीखें घोषित कर देता है तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल माह में होंगी। हांलाकि इस बारे में बोर्ड ने अभी कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची 24 जनवरी को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये गये हैं। आपको बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तकरीबन 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 28लाख छात्र दसवीं में तो 24लाख छात्र बारहवीं की परीक्षा में हिस्सा लेंगे।

UP Board exams can be held in April Due to the third wave of Corona