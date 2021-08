यूपी बोर्ड के फेल स्टूडेंट्स दोबारा दे सकेंगे हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा

UP Board failed students will be able to reappear in exam-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परिणाम 2021 में फेल होने वाले छात्र लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोन्नति पाने वालों को अंक मिलेंगे।