UP Board result 2022 class 10th toppers of uttar Pradesh यूपी बोर्ड 2022 हाईस्कूल परीक्षा टॉपर प्रिंस पटेल रहे। यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि, यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में 27 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 में स्थान बनाया। यानि की पहले दस स्थानों पर 27 बच्चों ने अपना स्थान बनाकर सबको हैरान कर दिया।

लखनऊ Published: June 18, 2022 04:44:20 pm

UP Board 10th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। 10वीं के परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज में निदेशक सरिता तिवारी और सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने घोषित किया। 10वीं की परीक्षा परिणाम का प्रतिशत 88.18 प्रतिशत रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट में एक बार फिर से बालिकाओं ने बाजी मारी है। यूपी बोर्ड 2022 की 10वीं परीक्षा में कानपुर नगर के प्रिंस पटेल पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 97.67 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर दो छात्राएं संस्कृति ठाकुर और किरन कुशवाहा रही हैं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर पर रहे। परीक्षा में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.69 और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.05 रहा है। यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि, यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में 27 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 में स्थान बनाया। यानि की पहले दस स्थानों पर 27 बच्चों ने अपना स्थान बनाकर सबको हैरान कर दिया।

UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में टॉप टेन में 27 परीक्षार्थियों के नाम, सब रह गए हैरान

यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में टॉप टेन परीक्षार्थियों के नाम जानें - प्रथम स्थान कानपुर नगर प्रिंस पटेल।

- दूसरा स्थान संस्कृति ठाकुर और किरन कुशवाहा रहीं।

- तीसरे स्थान पर अनिकेत शर्मा रहे।

- चौथे स्थान पर पलक अवस्थी और आस्था सिंह रहीं।

- पांचवें स्थान पर एकता वर्मा, अथर्व श्रीवास्तव, नैंसी वर्मा और प्रांशी द्विवेदी रहें।

- छठा स्थान शीतल वर्मा ने प्राप्त किया।

- सातवें स्थान पर इषिता वर्मा, कशिश यादव और हर्षिता शर्मा रहीं।

- आठवें स्थान पर अजय प्रताप सिंह, राज यादव, ओमशी सिंह, अंजलि चौहान और आशुतोष कुमार रहे।

- नवें स्थान पर शिवा, अनुप्रिया जैन और रोशनी निषाद रहीं।

- 10वें स्थान पर अभय पटेल, हर्षिता सिंह, आस्था तिवारी, निष्ठा यादव ओर अंशू यादव रहीं।

