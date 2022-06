UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट आज 2 बजे होगा जारी

लखनऊ Updated: June 18, 2022 11:21:58 am

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in : यूपी बोर्ड 2022 हाईस्कूल रिजल्ट 18 जून शनिवार दोपहर दो बजे मुख्यालय प्रयागराज में घोषित किया जाएगा। परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा एनआइसी की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखा जा सकेगा। कोविड के बाद का यह पहला यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम है। इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 25,25,007 परीक्षार्थियों ने दी थी। हाईस्कूल के सभी छात्र बेसब्री से हाईस्कूल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा का टॉपर कौन होगा, इसे लेकर पूरे यूपी में एक जिज्ञासा बनी हुई है।

