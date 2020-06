UP Board Result 2020 : यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले सीएम योगी ने छात्रों को दी बधाई, दिनेश शर्मा घोषित करेंगे परिणाम

UP Board Result 2020 : यूपी बोर्ड (UP Board) हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का एक साथ रिजल्ट पहली बार लखनऊ से घोषित किया जा रहा है।

लखनऊ. UP Board Result 2020 : यूपी बोर्ड (UP Board) हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का एक साथ रिजल्ट पहली बार लखनऊ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा घोषित करेंगे। सरकार के इस निर्णय के साथ ही यूपी बोर्ड की वर्षों पुरानी परंपरा टूटेगी। इससे पहले यूपी बोर्ड के सभापति एवं सचिव ही बोर्ड मुख्यालय से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट (High School and Intermediate) परीक्षा का परिणाम जारी करते रहे हैं। लेकिन, यह परंपरा इस बार एक झटके में टूटती नजर आ रही है। इससे पहले बोर्ड के सभापति एवं सचिव में आपसी तालमेल न होने की वजह से दो बार लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सभापति) के कार्यालय से परिणाम जारी हुए।

प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद से डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा की ओर से बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम लगातार लखनऊ से जारी किए जाते रहे हैं, अब वह पहली बार सचिवालय लोकभवन से हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का परिणाम भी एक साथ घोषित करेंगे। यूपी बोर्ड से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इससे पूर्व यूपी बोर्ड के सचिव एवं सभापति में टकराव की वजह से वर्ष 2003 एवं 2007 में हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम भी लखनऊ निदेशक कार्यालय से जारी हुआ था, जबकि इंटरमीडिएट का परिणाम बोर्ड मुख्यालय से ही जारी किया गया था।

सीएम योगी ने बच्चों को दी बधाई

वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने से पहले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि आज यूपी बोर्ड का परीक्षाफल आना है। वैसे परीक्षा व परीक्षाफल आत्म विश्लेषण का माध्यम मात्र हैं। अतः प्रत्येक परीक्षाफल को सहजतापूर्वक स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी को मनोनुकूल परीक्षाफल की प्राप्ति हो। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो छात्र टॉप 20 की लिस्ट में शामिल आएंगे उनके घर तक योगी सरकार (Yogi Sarkar) पक्की सड़क बनवाएगी। जिससे उन्हें कच्चे रास्ते पर सफर न करना पड़े।