UP Board Result 2020 : यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित, सभी छात्र यहां देखें अपना रिजल्ट

लखनऊ. UP Board Result 2020 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 27 जून दिन शनिवार को 12:30 बजे घोषित गया है। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) के सभी छात्र अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना 10वीं और 12 वी का परिणाम देख सकते हैं।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में इस साल हाईस्कूल के 23.8 लाख 83.31 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं और इंटरमीडिएट के 74.63 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। यूपी के बाघपत से रिया जैन ने यूपी में 96.67 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और इटरमीडिएट के अनुराग मलिक ने 97 % अंक के साथ टॉप किया है।

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार का यूपी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहा है। इसके साथ ही कहा कि इस साल 12 दिनों में यूपी यूपी बोर्ड की परीक्षा पूरी कराई गई और 21 दिन में 2 करोड़ कॉपियां चेक की गई। तीन दिनों में डिजिटल मार्कशीट मिलना शुरू हो जाएगी।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में पंजीकृत कुल 5611072 परीक्षार्थियों में से 5130481 परीक्षा में शामिल हुए। इसमें हाईस्कूल में 3024632 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 279656 अनुपस्थित रहे, जबकि 2744976 शामिल हुए। इंटरमीडिएट में 2586440 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, 200935 अनुपस्थित रहे जबकि 2385505 परीक्षा में शामिल हुए।

डिजिटल हस्ताक्षर वाली मिलेगी मार्कशीट

UP Board 2020 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पहली बार डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) वाली मार्कशीट मिलेगी। बता दें कि 12.30 बजे परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upmsp.edu.in/ पर रिजल्ट अपलोड कर गया है। अब यूपी बोर्ड के सभी छात्र आसानी से घर बैठे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी सचिव नीना श्रीवास्तव के डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट अपलोड होने में दो-तीन का समय लगेगा। इसलिए यूपी बोर्ड के हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) के सभी छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) वाली मार्कशीट मिलने कुछ दिनों का समय लगेगा।

यहां देखें रिजल्ट

1. सबसे पहले छात्र अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर क्लिक करें।

2. इसके बाद अपनी क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नम्बर और जन्मतिथि भरकर सबमिट करें।

4. आपका रिजल्ट आपके सामने खुल कर आ जाएगा।

5. छात्र यहां से अपने परीक्षा परिणाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

