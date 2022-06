UP Board Result 2022: परिणाम जारी होने की तारीख आएगी मोबाइल फोन में, छात्र करें ये काम

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट जल्द जारी होने वाले हैं। इस बार परिणाम जारी करने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। उम्मीद है कि यूपी बोर्ड 2022 के रिजल्ट को लेकर आने वाले एक दो दिनों में बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

लखनऊ Updated: June 08, 2022 10:54:30 am

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा रिजल्ट जारी करने के तरीकों में बदलाव किया गया है। अब रिजल्ट की सभी जानकारियों छात्रों को संदेश के माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके लिए छात्रों को मात्र एक संदेश भेजना होगा। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस बार मूल्यांकन के बाद कुछ छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा कराई गई है। जिसके चलते परिणामों में देरी हो रही है। हालांकि अन्य छात्रों की परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन 10 मई से पहले ही समाप्त हो चुका था। छात्रों के मार्क्स अपलोडिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अगले सप्ताह के भीतर ही परिणाम जारी होने की उम्मीद है।

