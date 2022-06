UP Board Result: 18 जून को जारी होगा रिज़ल्ट, हाई स्कूल, इंटर का अलग होगा टाइम, देखिए आधिकारिक सूचना लिस्ट

उत्तर प्रदेश बोर्ड रिज़ल्ट जारी होने की तिथि की घोषणा हो गई है। ये सभी रिज़ल्ट अब 18 जून को जारी होंगे। इसमें हाई स्कूल और इंटर दोन ही परीक्षा शामिल हैं।

UP Board result 2022 के जारी होने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव के द्वारा इसके जारी होने की आधिकारिक तिथि 18 जून बताई गई है। हाई स्कूल का रिज़ल्ट दोपहर 2 बजे जारी होगा। जबकि इंटर मेडिएट का रिज़ल्ट शाम 4 बजे तक जारी किया आएगा। इसके जारी होने के लिए आधिकारिक वेब साइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही

UP Board Results 2022 Date has been Announced Symbolic Photo of Students