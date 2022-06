UP Board Result 2022: इंटर के छात्रों को करना होगा थोड़ा इंतजार, 4 बजे जारी होगा रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आज यानि शनिवार को इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद छात्रों के धड़कने बढ़ी हुई हैं।

लखनऊ Updated: June 18, 2022 11:50:01 am

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष कुल 24,11,035 परीक्षार्थी इंटरमीडियट में शामिल हुए थे। बोर्ड के अनुसार शाम तक इन छात्रों का परिणाम जारी होगा। बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार शाम 4 बजे तक परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जारी होगा। मालूम हो कि पिछले वर्ष इंटरमीडिएट का ओवर ऑल रिजल्ट 97.88 फीसदी रहा। जो अब तक का सबसे अधिक परिणाम रहा। यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का आयोजन बीते मार्च-अप्रैल में किया गया था। यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के लिए कुल 51 लाख से अधिक छात्रों ने अपना पंजीयन कराया था। वहीं, 48 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था।

UP Board Result 2022 Intermediate Students Result Out at 4 O'clock

क्या टूटेगा रिकॉर्ड कोविड काल के रिजल्ट में सबसे अभी तक का सबसे अधिक उत्तीर्ण छात्रों का परिणाम रहा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस बार परिणाम पहले से अधिक रहेगा या फिर कम होगा। बता दे पास होने के ले 33 फीसदी अंक जरूरी होने चाहिए। इस बार बोर्ड द्वारा छात्रों को बोनस अंक दिए जा रहे हैं। इनमें बेहतर लेख के नंबर मिलेगी। इसके साथ गलत पूछे गए प्रश्नों के नंबर दिए जाएगे। इससे छात्रों के अंकों में इजाफा होगा। यह भी पढ़ें 47 लाख छात्रों की बढ़ी धड़कनें, 10वीं 12वीं का अलग-अलग समय पर जारी होगा रिजल्ट बारहवीं में पिछले छह सालों में लड़कियां आगे पिछले छह सालों की तुलना में इंटरमीडिएट में लगातार छह सालों से लड़कियों का जलवा बरकार है। छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक संख्या में पास हो रहीं। न केवल पास हो रही बल्कि टॉपर बन रहीं हैं। पिछले वर्ष 98.04 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। पिछले छह सालों की तुलना में इंटरमीडिएट में लगातार छह सालों से लड़कियों का जलवा बरकार है। छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक संख्या में पास हो रहीं। न केवल पास हो रही बल्कि टॉपर बन रहीं हैं। पिछले वर्ष 98.04 फीसदी छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें