लॉकडाउन 3 के बाद इस महीने आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, हुआ फाइनल

लखनऊ. यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम (UP Board Results) जुलाई से पहले आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के चलते ग्रीन जोन (Green Zone) वाले जिलों में मंगलवार से मूल्यांकन शुरू हुआ है, लेकिन वहां भी कॉपी जांचने (UP Board Copy Checking) वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। ऐसे मुश्किल दौर में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के सामने यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित करने की बड़ी चुनौती है। इसी वजह से हुई देरी के बाद जुलाई महीने में रिजल्ट घोषित करना लगभग फाइनल माना जा रहा है।



लंबा चलेगा कॉपी जांचने का काम

17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown 3) के तीसरे चरण के बाद सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हालात सामान्य होना अभी संभव नहीं दिख रहा। जिसके चलते 17 मई के बाद भी सभी जिलों में पूरी तरह से मूल्यांकन शुरू नहीं होगा। ऐसे में कॉपी की जांच में भी ज्यादा समय लगना तय माना जा रहा है। वहीं सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जो गाइडलाइन जारी की है उसमें प्रदेशभर के सभी 1.46 लाख शिक्षकों के एकसाथ कॉपी जांचने की गुंजाइश भी नहीं है। जिसकी वजह से यूपी बोर्ड परिणाम (UP Board Results 2020) आने में ज्यादा समय लगेगा।



जुलाई से पहले नहीं आएगा रिजल्ट

आपको बता दें कि हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) की कुल 3.10 करोड़ कॉपियां हैं। जिनको जांचने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। ऐसे में अगर इसी रफ्तार से कॉपी जांचने का काम चला तो जून के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन चलेगा। फिर उसके एक महीने बाद यानि जुलाई (UP Board Results in July) के पहले या दूसरे सप्ताह में ही परिणाम आ पाएगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड के रिजल्ट से संबंधित सारा काम दिल्ली में होता है और वहां के हालात इस समय नियंत्रण से बाहर हैं। जिसका असर भी परिणाम पर पड़ना तय है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई से पहले नहीं आ सकेगा।

