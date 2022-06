UP Board Result 2022: 47 लाख छात्रों की बढ़ी धड़कनें, 10वीं 12वीं का अलग-अलग समय पर जारी होगा रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आज यानि शनिवार को दसवीं और बारहवीं का परिणाम जारी किया जा रहा है। हाईस्कूल और इंटरमीडिए का रिजल्ट अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा।

लखनऊ Updated: June 18, 2022 10:26:42 am

यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित होगा। प्रदेश भर में लगभग 52 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 47 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। परीक्षा परिणाम यूपी बोर्ड की वेबसाइट upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जारी होगा। हाईस्कूल का परिणाम दोपहर बाद दो बजे और इंटरमीडिएट का शाम चार बजे घोषित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर स्कूलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू की हैं।

