UP Budget 2022 : देश में पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पांच एटीएस वाला यूपी पहला राज्य, होंगी ये बड़ी सुविधाएं

Yogi 2.0 Budget: उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा पहला राज्य बन गया, जहां पांच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और पांच एटीएस होंगे।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट भारी-भरकम बजट पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट की खासियत गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया कि देश में पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पांच एटीएस वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा यूपी पहला राज्य है जहां कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए 4 हजार करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है।

UP Budget 2022 Yogi 2.0 first state of 5 International Airport and ATS