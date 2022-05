सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाने के लिए सपा ने की गम्भीर चर्चा

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधान सभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। आज यहां विधान भवन में आहूत एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन हेतु सभी दलों के सहयोग का आश्वासन मिलने से सदन में सकारात्मक वातावरण बनेगा।

यूपी विधान सभा सत्र के संचालन के दौरान अधिक से अधिक सदस्यों, विशेष रूप से नए सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि 18वीं विधान सभा के इस नए सत्र में ई-विधान लागू किए जाने से विधान सभा में नवाचार हुआ है। इसके तहत सदस्यों को नेवा सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इस बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही का सजीव प्रसारण डी0डी0 न्यूज के साथ-साथ यूट्यूब पर भी किया जाएगा।

Yogi Adityanath During All Party Meet in UP Assembly Session