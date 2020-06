निराश्रित परिवारों को अन्तिम संस्कार के लिए 5000 रुपए देगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट की मिली मंजूरी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने अत्यधिक गरीब और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को अन्त्येष्टि के लिए 5,000 रुपए दिए जाने की व्यवस्था की है। जिससे गरीब तबके के लोगों को भी सरकार की मदद मिल सकें। इसके प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट (UP cabinet) की भी मंजूरी मिल गई हैं। यूपी मंत्रिपरिषद (UP Council of Ministers) ने राज्य वित्त आयोग के कार्यों की अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) को दी जाने वाली राशि में से 3 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष तीन प्रमुख कार्यों पर व्यय किए जाने की अनुमति दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। योगी सरकार ने गरीबों तक अपनी मदद पहुंचाने के लिए एक योजना लेकर आई हैं। जिसके माध्यम से गरीबों और निराश्रित परिवारों को अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपए दिए जाएंगे। यानि किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो और गरीबी के कारण उसके अंत्येष्टि के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब अत्यधिक गरीब और निराश्रित परिवारों को अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपए दिए जाएंगे।

अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाता है और वह सरकारी की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme), मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (Jan Arogya Yojana) में कवर न आता हों, तो इस स्थिति में योगी सरकार ने उसे एक बार सहायता राशि के रूप में तत्काल 2000 रुपए देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में अन्त्योदय श्रेणी के परिवार (इसका आशय अन्त्योदय योजना का कार्ड होने या न होने से नहीं है, अपितु निर्धनता से है) की भूख से मृत्यु न हो, ऐसे परिवार को एक बार की सहायता राशि 1,000 रुपए दिए जाने के प्रावधान को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत को मिली मंजूरी

सरकारी धनराशि से चलने वाले गो-संरक्षण केन्द्रों के लिए भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय के अलावा इच्छुक कृषकों के खेतों पर फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित करने के लिए मशीनरी एवं मानव श्रम पर होने वाले व्यय को भी अनुमन्य कर दिया गया है।

इसी तरह भूसा संग्रह के लिए निर्मित किए जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि चाहे जिस भी नाम जाना जाए, को बनाने में लगने वाली सामग्री जैसे बांस, पुआल, रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने के लिए भवन श्रम पर आने वाला व्यय अनुमन्य कर दिया गया है जबकि गो-संरक्षण केन्द्रों (Cow Protection Center) पर कार्य करने वाले गो-सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक के भुगतान को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।