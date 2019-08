सीबीआई एफआईआर में योगी के मंत्री के दामाद का नाम दर्ज, पीड़ित परिवार ने कही ये बात

लखनऊ. उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Victim) के एक्सीडेंट में सीबीआई ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में से एक नाम योगी सरकार के मंत्री के रिश्तेदार का भी सामने आया है। योगी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के दामाद अरुण सिंह का नाम सामने आया है।

इनके नाम आए सामने

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में बांगरमऊ सीट से भाजपा विधायक सेंगर के भाई समेत 25 लोगों का नाम सामने आया है। इन पर हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है।

ये हैं नामजद आरोपी

एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, नवीन सिंह, कमल सिंह, अरुण सिंह, झानेंद्र सिंह, अवधेश सिंह, शशि सिंह के पति और बेटे हरिपाल सिंह व रिंकू सिंह नामजद आरोपी हैं। कमल सिंह विधायक के भाई मनोज सिंह के दोस्त हैं। नवीन सिंह विधायक के राइट हैंड कहे जाते हैं। झानेंद्र सिंह विधायक के खास दोस्तों में से एक हैं। वे पत्रकार हैं। अवधेश सिंह विधायक के वकील हैं।

UP Minister Ranvendra Pratap Singh on name of his son-in-law included in the FIR by CBI in accident case of Unnao rape survivor: CBI is investigating the matter. Everything will be clear in the investigation. He is my relative there is no doubt it, but that is not a crime. pic.twitter.com/0SZ8BXf9Qe