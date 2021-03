यूपीः मार्च माह में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, दूसरी लहर का खतरा, पुरानी व्यवस्था बहाल

उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते में लगातार कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले बढ़े हैं। रविवार को करीब पांच सौ नए मामले आए हैं।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते में लगातार कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले बढ़े हैं। रविवार को करीब पांच सौ नए मामले आए हैं। साफ तौर पर दूसरी लहर (Corona second wave) का खतरा बढ़ने लगा है। लोगों की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की लाख सख्ती के बाद भी प्रदेश भर में सर्वाधिक लोग मास्क (Corona Mask) व सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन नहीं कर रहे हैं, मानो कोरोना का भय उनमें है ही नहीं। नतीजन मार्च माह में सक्रिय मामलों में करीब 25 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। वर्तमान में प्रदेश भर में करीब 2500 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा चिंता का माहौल राजधानी लखनऊ में ही है, जहां प्रतिदिन नए मरीजों का आंकडा़ सौ पार चला गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है।

पुरानी व्यवस्था होगी बहाल-

यह देखते हुए यूपी के कई जिलों में पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सभी संस्थानों में हेल्प डेस्क, मास्क के बगैर एंट्री निषेध, सैनेटाइजर की व्यवस्था, प्रतिष्ठानों/संस्थानों में आने वालों का नाम, पता, उनकी थर्मल स्कैनिंग इत्यादि अनिवार्य हो गया है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अत्यधिक कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वालों की जांच भी मार्च माह से अनिवार्य हैं।

बीते एक सप्ताह से बढ़ रहे मामले-

एक मार्च को जब उत्तर प्रदेश में केवल 87 रोगी मिले तो लगा कि कोरोना नियंत्रण में हैं। लेकिन अब जब 5-6 गुना मामले बढ़ गए हैं, तब दूसरी लहर का डर सताने लगा है। बीते पांच दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों को देखें तो रविवार को 178, सोमवार को 151, बुधवार को 261, गुरुवार को 321, शुक्रवार को 393 व शनिवार को 442 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को भी 500 के करीब मामले आए हैं। 16 जनवरी (533 मामले) के बाद मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है।