यूपी में एक दिन में आए रिकॉर्ड 7042 मामले, अब तक कुल 4206 की हुई मौत

यूपी में कोरोना (coronavirus in UP) संक्रमितों की संख्या तीन लाख पहुंचने को है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 7042 कोरोना के मामले सामने आए हैं।

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमितों की संख्या तीन लाख पहुंचने को है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 7042 कोरोना (Covid 19) के मामले सामने आए हैं। यह मामले बुधवार को हुए 1,49,311 सैंपल्स की जांच में है। इससे पूर्व रविवार को 6777 लोगों में कोरोना (UP Corona) की पुष्टि हुई थी। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,92,093 पहुंच गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 66,317 है। 2,21,506 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 4206 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मौत हुई है। अब तक कुल 70,66,208 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें- यूपी के अफसरों ने आपदा को बनाया 'अवसर', 2800 की कोविड टेस्टिंग किट को 15,750 में खरीदा, सीएम ने दिखाई सख्ती

अमित मोहन (Amit Mohan) ने बताया कि एक्टिव मामले में आधे से अधिक मतलब 35 हजार 36 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं जबकि बाकी के लोगों का राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने लखनऊ पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मेदांता में ही उनके पति भी कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती हैं।