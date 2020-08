यूपी में 24 घंटे में 4,336 हुए संक्रमित, 70 की हुई मौत, 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव

यूपी में कोरोना संक्रमण (coronavirus in UP) तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य में 4,336 लोग कोरोना (corona update) संक्रमित पाए गए हैं।

लखनऊ. यूपी में कोरोना संक्रमण (coronavirus in UP) तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य में 4,336 लोग कोरोना (corona update) संक्रमित पाए गए हैं। इनमें यूपी सरकार (UP Government) के स्वास्थ्य राज्यमंत्री व गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग (Atul Garg) भी शामिल हैं। अतुल गर्ग ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर के जरिए दी। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 15 अगस्त को मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बाद कल यानी सोमवार को मैंने टेस्ट कराया है, जिसकी रात में मिली रिपोर्ट पॉजिटिव है। उन्होंने आग्रह भी किया कि 16 से 18 अगस्त के बीच उनके संपर्क में जो भी आए हैं, वह अपनी जांच करा लें। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अतुल गर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार व नजदीकी सभी लोगों की कोराना जांच कराई जाएगी।

छह बार कराई थी जांच-

सीएमओ डॉ एन के गुप्ता का कहना है कि अतुल गर्ग की इससे पहले छह बार जांच कराई गई थी, जिसमें पांच पर रिपोर्ट निगेटिव आई थी। लेकिन इस बार जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के दो मंत्री चेतन चौहान व कमला रानी वरुण का कोरोना से निधन हो चुका है। अब तक 10 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।

यह मंत्री भी हो चुके हैं संक्रमित-

यूपी में कोरोना के संक्रमण में योगी सरकार के 10 मंत्री आ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का अभी एसपीजीआई में इलाज चल रहा है। कानून मंत्री बृजेश पाठक की रिपोर्ट अब निगेटिव आई है। अब वे होम आइसोलेशन में हैं। इनके अलावा मंत्री उपेंद्र तिवारी, जेल मंत्री जय प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री मोती सिंह भी एसजीपीजीआई में भर्ती थे। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब यह सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन वह अभी होम आइसोलेशन में हैं। जबकि कम से कम छह विधायक भी कोरोना पाजिटिव हैं। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

एक दिन में 70 लोगों की मौत-

यूपी में मंगलवार को कोरोना से 70 मरीजों की मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही कुल 2,585 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में मंगलवार को 4,336 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,62,434 हो गई है। अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 50,242 हो गई है। वहीं, अब तक 1,09,607 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कल प्रदेश में 93,774 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 39,66,848 सैंपल्स की जांच की गई है।