फिर टूटा रिकॉर्ड, आज 9,695 हुए कोरना संक्रमित, सरकार ने दिए यह निर्देश

कोरोना (coronavirus) प्रतिदिन भयावह रूप धारण करता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 9695 लोग कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमित पाए गए थे।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. कोरोना प्रतिदिन भयावह रूप धारण करता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 9695 लोग कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमित पाए गए थे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद (Amit Mohan Prasad) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोविड संक्रमण (deaths by Covid) से अब तक 9,039 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल प्रदेश में 1,97,479 सैंपल (Covid test) की जांच की गई। जिसमें से 86,000 सैंपल की जांच आरटी-पीसीआर (RTPCR) के जरिए की गई है। यह देखते हुए यूपी के चार जिलों के सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें- कोरोनाः अंतिम संस्कार के लिए शवों की लगी कतार, लेना पड़ रहा टोकन, सरकारी आंकड़ों से ज्यादा आ रहे मृतक

वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू-

अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू होगा। इन जिलों में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति निर्धारितहोगी। चार शहरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम वदफ्तरों में रोस्टर सिस्टम लागू होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी में शनिवार को सीएचसी छोड़कर केवल मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में ही कोविड का टीकाकरण होगा। कल 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव के लिए प्रशिक्षण चलाया जायेगा। 8 हज़ार केंद्रों पर उत्सव का कार्यक्रम होगा। दफ्तरों में टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए डीएम स्वतंत्र, इन जिलों में हो सकता है नियम लागू

25-30 अप्रैल के बीच कोरोना होगा पीक पर-

इस बीच यूपी के लिए @IITKanpur से एक राहत और एक आफत भरी खबर आई है। प्रो मनींद्र अग्रवाल ने बताया है कि अप्रैल के बाद कोरोना के मामले घटेंगे। वहीं आफत की खबर यह है कि 25-30 अप्रैल के बीच कोरोना प्रदेश में पीक पर होगा। इसलिए सभी सावधानियां बरतें।