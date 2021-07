UP corona update: तीन माह बाद 100 से भी कम आए कोरोना केस, 38 जिलों में शून्य मामले

UP corona update. उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in up) नियंत्रण को लेकर योगी सरकार का 'टी थ्री' (ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट) फार्मूला कारगर साबित हुआ है।

लखनऊ. UP corona update. उत्तर प्रदेश में कोरोना (coronavirus in up) नियंत्रण को लेकर योगी सरकार का 'टी थ्री' (ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट) फार्मूला कारगर साबित हुआ है। करीब तीन माह बाद प्रदेश में कोरोना के सौ से कम मामले सामने आए हैं। मंगलवार को केवल 93 कोरोना के केस (Corona new cases) सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट (Corona recovery rate) अब 98.5 फीसदी हो गया है। 38 जिले ऐसे हैं, जहां मंगलवार को एक भी केस नहीं आए हैं। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर लगातार दिशा-निर्देश दे रहे हैं। ताजा आदेश में उन्होंने जीनोम सिक्वेंसिंग (Genome Sequencing) के तेज करने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें- ट्रिपल टी रणनीति से यूपी ने दी कोरोना को मात, अब तीसरी लहर से जंग की तैयारी

लखनऊ-नोएडा में ही डबल डिजिट में मामले-

प्रदेश में केवल राजधानी लखनऊ व नोएडा ही हैं, जहां कोरोना के डबल डिजिट में मामले सामने आए हैं, हालांकि दोनों जिलों में इनकी संख्या 15 से भी कम है। वहीं केवल 35 जिलों में 10 से कम केस देखने को मिले हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग की मानें, तो 24 घंटे में 2,28,158 लोगों की कोरोना जांच हुई। इनमें केवल 93 संक्रमित मिले। एक दिन में 218 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में ऐक्टिव मामलों की संख्या केवल 2032 रह गई है।

ये भी पढ़ें- यूपी में कोरोना की दूसरी लहर ने क्यों मचाई थी इतनी ज्यादा तबाही, अब हुआ ये सबसे बड़ा खुलासा

डेल्टा प्लस वैरियंट को लेकर सतर्क-

विशेषज्ञों द्वारा डेल्टा प्लस वैरियंट को सबसे खतरनाक वैरियंट बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग के व जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केजीएमयू व बीएचयू में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अन्य संस्थानों में भी इसे शुरू व तेज करने की आवश्यकता है। अधिकारियों का कहना है कि दूसरी राज्यों से सटे यूपी के जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है।

टेस्टिंग जारी रहेगी-

सीएम ने टीम 9 संग बैठक में कहा कि कोरोना भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन अग्रेसिंग टेस्टिंग जारी रखी जाए। अब तक प्रदेश में 5 करोड़, 93,31,655 टेस्ट किए जा चुके हैं। यह पूरे देश में रिकॉर्ड है। साथ ही वैक्सीनेश के मामले में भी यूपी आगे है। अब तक 3.35 करोड़ ज्याग वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 50 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी चा चुकी है। 24 घंटे में 8,68,202 लोगों ने वैक्सीन दी गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण को आरामदायक बनाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाए। वहीं ग्राम स्तर पर लोग कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए टीकाकरण के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। इस निःशुल्क व्यवस्था के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए।