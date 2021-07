UP Corona update: यूपी में एकाएक ढाई गुना बढ़े कोरोना के नए मामले, स्वास्थ्य टीम जांच में जुटी, सीएम ने दिए निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/लखनऊ. Coronavirus In UP. उत्तर प्रदेश में नियंत्रण हो रहे कोरोना (UP Corona news) की खबरों के बीच बुधवार को एकाएक बढ़े मामलों ने स्वास्थ्य विभाग (UP Health Department) को झटका दे दिया है। बुधवार को 89 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इनमें से 21 केवल कानपुर (Kanpur Corona udpate) में मिले हैं। यह संख्या इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि एक दिन पहले प्रदेश में केवल 36 नए केस मिले थे और कानपुर में केवल तीन। मतलब एक ही दिन में यूपी में ढाई गुना तो कानपुर में करीब सात गुना केस बढ़े हैं। इससे तीसरी लहर (Corona Third wave) की आशंका भी जताई जा रही है।

नए मरीजों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) की सुरक्षा में लगे पांच लोग भी शामिल हैं। लगातार कोरोना नियंत्रण को लेकर बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी ने इसकी वजह पता करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानपुर में कोरोना नियंत्रण के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम की सुरक्षा में लगे पांच लोग संक्रमित-

कानपुर में मिले संक्रमितों में से सात दूसरे जिलों के हैं। इनमें तीन एक ही रिश्तेदार के घर पहुंचे थे। राज्यपाल व सीएम की सुरक्षा में लगे जो पांच लोग पॉजिटिव निकले हैं, इनमें दो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां हैं। सभी के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर उनकी कोरोना जांच की जा रही है। कानपुर को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल इसके पहले करीब एक महीने में प्रतिदिन केवल दो या चार मरीज ही पॉजिटिव मिल रहे थे। एक दिन तो ऐसा भी रहा जब एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला।

अलग-अलग इलाकों से मिले मरीज-

हैरानी वाली बात यह भी कानपुर में यह मरीज किसी एक इलाके से नहीं बल्कि अलग-अलग इलाकों से मिले हैं। और किसी भी इलाके में दो से ज्यादा मरीज नहीं हैं। कानपुर के हैलट अस्पताल ने इसकी जानकारी दी है।