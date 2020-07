UP Coronavirus Cases LIVE Update : संक्रमितों का आंकड़ा 70638 पहुंचा, अब तक 1456 की मौत

UP Coronavirus Cases LIVE Update : कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70638 पहुंचा, सोमवार को मिले रिकॉर्ड 3578 नए केस

UP Coronavirus Cases LIVE Update : उत्तर प्रदेश में (Coronavirus in UP) अभी तक कोरोना वायरस के कुल 42,833 रोगी ठीक हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस भी बढ़कर 26,204 हो गए हैं।