Agriculture Department, UP: किसान इसी हफ्ते पूरा कर लें खेती का काम, कृषि विभाग ने जारी की ये चेतावनी

लखनऊPublished: Jul 28, 2023 05:52:04 am Submitted by: Prateek Pandey

Agriculture Department, UP: प्रदेश में मौसम की आंखमिचौली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बादल किसानों को धता बता कर चले जा रहे हैं पर बरस नहीं रहे हैं। इसी बीच कृषि विभाग (UP Council of Agricultural Research) ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है।

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान विभाग (UP Council of Agricultural Research) ने आने वाले हफ्ते के लिए गाइडलाइन जारी की है जिसमें किसानों को कृषि संबंधित सलाह दी गई है और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बुआई के लिए सही समयसीमा का निर्धारण किया है। इस बैठक की अनुसन्धान विभाग के महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने अध्यक्षता की।