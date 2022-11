उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बनेगी $1 ट्रिलियन डॉलर की, योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार

उत्तर प्रदेश सरकार 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 230 बिलियन डॉलर है।

UP Economy to touch 1 trillion mark by 2027