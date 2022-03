UP Assembly Election 2022: पीएम मोदी के मंच से हटाए गए सांसद पकौड़ी लाल कोल, यह आक्रोश रहा कारण

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण का चुनाव तीन मार्च को है। अब राजनीतिक दलों का फोकस छठे के साथ ही सातवें चरण के मतदान पर भी है। इस चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोनभद्र में जनसभा को संबोधित किया। सभी में उनके संबोधन से पहले क्षेत्र के प्रत्याशी और अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन इसी दौरान राबर्ट्सगंज से अपना दल (एस) के सांसद पकौड़ी लाल कोल को मंच से हटा दिया। पकौड़ी लाल कोल अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं।

UP Election 2022 Pakodilalkol Removed from Stage set for PM Modi Rally