दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सभी राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए 1,798 मिनट आवंटित

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार का समय तय किया गया है। सभी राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए 1,798 मिनट आवंटित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ. ब्रह्म देव राम तिवारी ने इसकी जानकारी साझा की। दूरदर्शन केंद्र पांच फरवरी से पांच मार्च तक प्रसारण करेगा। प्रसारण 16 दिनों के लिए दूर्रदर्शन पर और 14 दिनों के लिए आकाशवाणी पर होगा। इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों में, भारतीय जनता पार्टी को 478, बहुजन समाज पार्टी को 307, समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 150, रालोद को 107, तृणमूल कांग्रेस को 90, सीपीआई को 92, सीपीआई (एम) को 90 और एनसीपी को 90 मिनट आवंटित किए गए हैं।

UP Election 2022 Political Campaign Allowed on Doordarshan Akashwani