BJP और अखिलेश यादव के ऐसे प्रत्याशी जो 1 हजार से भी कम वोट से हारे या जीते

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा को 255 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। जबकि सपा को 111 सीट मिली हैं। वहीं भाजपा के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी सिराथु से जोरदार लड़े थे लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। उन्होने अपना दल और सपा की गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने 7 हज़ार से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। हम आपको बता रहे हैं ऐसे प्रत्याशी जो अपने प्रतिद्वंदी से बहुत ही कम वोटों से जीते या यूं कहे की 1हज़ार से भी कम वोट से हारे हैं। यानि लड़ाई तगड़ी रही।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिज़ल्ट के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि एक दर्जन प्रत्याशी ऐसे हैं, जो एक हजार वोटों से भी कम अंतर से हारे या जीते हैं। छह प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो तीन सौ से भी कम वोटों से हारकर विधायक नहीं बन सके हैं। सबसे कम वोटों से भाजपा के अशोक को जीत हासिल हुई है। धामपुर सीट से उन्होंने मात्र 207 वोटों से सपा के नइमुल हसन को हराया है। वहीं आठ सीटे ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन एक लाख से ज्यादा है। भाजपा के साहिबाबाद के सुनील कु. शर्मा ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकार्ड बनाया है। उन्होंने 2 लाख 14 हजार 835 वोटों से जीत दर्ज की है।

Symbolic Photo to Show Voter in UP Assembly Elections 2022