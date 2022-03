यूपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, एक महीने देना होगा बहुत कम बिजली बिल, जानें क्यों

Good news for the electricity consumers of UP

लखनऊ Published: March 14, 2022 11:27:22 pm

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। बिजली विभाग, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देने जा रहा है। वजह बहुत ही मजेदार है। बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी जमा पर ब्याज मिलेगा। जीहां, यूपी में करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। जिन्हें अप्रैल, मई या जून किसी एक महीने में उनकी जमा सिक्योरिटी पर 4.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। बिजली कंपनियां ब्याज की इस राशि की अदायगी उपभोक्ताओं के बिल में कमी करके देंगी। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की कुल जमा सिक्योरिटी 3665 करोड़ रुपए हैं। कुल 156 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में राज्य के उपभोक्ताओं के पास जाएगा।

electricity bill

यूपी के हर बिजली उपभोक्ता को मिलेगा ब्याज बताया जा रहा है कि, ब्याज की यह धनराशि वर्ष 2021-22 के लिए है, जिसे एक अप्रैल 2021 की बैंक दर से उपभोक्ताओं को दिया जाना है। राज्य में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि सभी प्रकार के कनेक्शन पर सिक्योरिटी दर अलग-अलग है। उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर जितनी धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा है, उसी धनराशि पर ब्याज का यह लाभ उसे मिलेगा।

यह भी पढ़ें यूपी में बिजली बिल के लिए अब एसएमएस सेवा, मोबाइल पर आ जाएगी पूरी जानकारी चेयरमैन ने जारी किया आदेश विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत वितरण संहिता के प्राविधानों के तहत प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल को लागू बैंक दर पर जो भी ब्याज होता है उस दर से उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिया जाता है। उप्र पावर कारपोरेशन लि. के चेयरमैन एम. देवराज के निर्देश पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत वितरण संहिता के प्राविधानों के तहत प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल को लागू बैंक दर पर जो भी ब्याज होता है उस दर से उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिया जाता है। उप्र पावर कारपोरेशन लि. के चेयरमैन एम. देवराज के निर्देश पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया गया है।

उदाहरण

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर 2 किलोवाट तक की सिक्योरिटी राशि 300 रुपए प्रति किलोवाट है। 2 किलोवाट का कनेक्शन होने पर 600 रुपए सिक्योरिटी जमा होती है। 4.25 फीसदी की दर से ब्याज की धनराशि दो किलोवाट पर 25.50 रुपए बनती है।

प्रमुख श्रेणी सिक्योरिटी दर ग्रामीण घरेलू - दो किलोवाट तक 100 रुपए

शहरी घरेलू - दो किलोवाट तक 300 रुपए प्रति किलोवाट

शहरी घरेलू - दो किलोवाट से अधिक 400 रुपए प्रति किलोवाट

वाणिज्यिक - 1000 रुपए प्रति किलोवाट

छोटे उद्योग - 1350 रुपए प्रति किलोवाट

किसान नलकूप - 300 रुपए प्रति हार्सपावर

बड़े उद्योग - 2200 रुपए प्रति किलोवाट

(नोट: इसी तरह अन्य श्रेणियों में भी सिक्योरिटी की राशि अलग-अलग निर्धारित है। )

